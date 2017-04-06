Фронтовая Горловка: задержаны подозреваемые в расстреле двух молодых людей

В «ДНР» заявили о раскрытии двойного убийства в Горловке, тело одного из жертв было обнаружено в конце марта в лесопосадке в жилмассиве «Солнечный». Преступление было совершено еще осенью 2016 года.

Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве 23-летнего Евгения Р. и 24-летнего Никиты Ш.

«Как было установлено следствием, между погибшими парнями и двумя девушками произошел конфликт, в результате которого одна из девушек получила телесные повреждения. На помощь они попросили приехать своих знакомых, чтобы поговорить с ребятами», — говорится в сообщении.

На кадрах из оперативной съемки полиции видно, что на задержанных надета форма «ДНР».

Как рассказали подозреваемые, убитые избили одну из девушек, а когда ее подруга попыталась заступиться за нее, они ударили и ее.

«Мы приехали туда, забрали их [убитых парней] из квартиры, хотели отвезти подальше, чтобы они не вернулись в квартиру. Они были пьяные. По дороге, когда везли их туда, они начали угрожать, что расправятся с дочерью и, возможно, с нами. Мы хотели их напугать, вывели в лесополосу, но они не успокаивались, мы, получается, застрелили их», — рассказал один из задержанных.

Подозреваемый пояснил, что они убили молодых людей «случайно, на нервах и эмоциях, потому что серьезные угрозы были, оскорбления». Злоумышленники закопали трупы жертв в безлюдном месте, надеясь остаться безнаказанными.

Евгений Р. и Никита Ш. пропали без вести в октябре 2016 года. Объявления о поиске молодых людей были размещены по всему городу, в том числе во многих автобусах, а также в социальных сетях. 20 марта родственники одного из них заявили об обнаружении тела молодого человека.

Типичная Горловка