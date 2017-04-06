ДФС запустили в работу, но ненадолго

О запуске станции сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

«Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу 5-го апреля в 13.20″, — говорится в сообщении.

«После выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее — в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую и близлежащие поселки)», — заверили на предприятии.

Однако, спустя несколько часов, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что ДФС снова остановлена из-за обстрелов.