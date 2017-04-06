Кубок Украины: «Шахтер» так и не сыграл в Полтаве

Вчера в 1/4 финала Кубка Украины состоялся лишь один из перенесенных матчей.

«Динамо» лишь благодаря голу Гармаша под занавес первого тайма обыграло ахтырский «Нефтяник» — 1:0. «Шахтер» же снова из-за плохого состояния газона не сумел сразиться с «Полтавой».

С решением не играть на поле стадиона «Локомотив» категорически не согласен президент ФК «Полтава» Леонид Соболев и в качестве протеста заявил, что снимает команду с первенства Первой лиги.

«Завтра в 15:00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет. Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов», — сказал он.

Судя по всему, компанию «Николаеву», «Днепру» и «Динамо» после окончательного вердикта КДК ФФУ составит «Шахтер».