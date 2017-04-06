Фронтовая Горловка: «перемирие» продолжает набирать обороты

Четверг, 6 апреля, 2017
Боевые действия в окрестностях города не стихают.
Около полудня усугубилась ситуация на северных окраинах. В районе Зайцево и Гольмовского вновь были слышны минометы. По некоторым данным было около десяти прилетов. О повреждениях не сообщается.
Вечером бои продолжились. Снова на севере фиксировались перестрелки.
На протяжении дня достаточно активные боевые действия велись под Донецком. До некоторых жилмассивов Горловки доносились «бахи» со стороны Авдеевки и Ясиноватой. Вечером в Авдеевке пострадал мужчина 1955 г.р., который получил осколочное ранение плеча во время минометного обстрела старой части города.
Шли бои также под Марьинкой, Красногоровкой, между Новотроицим, Еленовкой и Докучаевском. Наибольшая же активность зафиксирована на мариупольском направлении.