Нарушителей, перевозящих деньги, задерживают

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда-выезда вновь пресекаются случаи незаконной перевозки крупных сумм денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На линии разграничения пограничниками Краматорского отряда был остановлен автомобиль «Ниссан», в котором находился мужчина, пытавшийся провезти 700 тысяч руб. и 22 разных банковских карт.

Позднее, гражданка Украины предлагала правоохранителям денежное вознаграждение в размере тысячи гривен за беспрепятственный проезд через КПВВ Майорск. Однако пограничники вывели ее авто из потока для дополнительного досмотра. В результате было установлено, что женщина 1987 г.р. везла в личных вещах 40 тысяч гривен.

Нарушители переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения.