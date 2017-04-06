Сегодня в Украине приостановили работу четыре ТЭС

В четверг, 6-го апреля, в Украине приостановили работу Приднепровская, Трипольская и Змиевская теплоэлектростанции (ТЭС).

11 апреля паузу в работе сделает также Криворожская ТЭС, сообщил глава госпредприятия «Укрэнерго», которое контролирует электросети в стране, Всеволод Ковальчук. По его словам, все теплоэлектростанции работают на антрацитовых марках угля, передает DW.

Как подчеркнул Ковальчук, отключение Приднепровской и Трипольской ТЭС состоялись в рабочем режиме. Службы придерживаются графика нагрузок энергосистемы, а не в экстренном порядке их отключают по приказу диспетчера, подчеркнул он.

«Аналогичная ситуация происходит на Змиевской и Криворожской ТЭС, которые работают на угле антрацитовой группы. Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии», — отметил Ковальчук на своей странице в Facebooк.

Он добавил, что сейчас Объединенная энергосистема Украины работает в стабильном режиме и ситуация полностью контролируется. Пиковые нагрузки покрываются за счет угля газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС. Ковальчук заверил, что период вынужденного простоя ТЭС планируется использовать, чтобы накопить уголь до летнего всплеска нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае внештатной ситуации в энергетике блоки будут оперативно включены в работу.

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