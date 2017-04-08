Как прожить Страстную неделю: когда нельзя печь куличи и почему не поздно начать поститься

Пасха, рассказывает протоиерей Владимир Косточка, не лучший день для обильных застолий и алкоголя.

Неделю до Пасхи православные называют страстной седмицей. Каждый день имеет свое значение. Священники рекомендует провести это время в молитве и, даже если не соблюдали Великий пост, за неделю до Пасхи не поздно начать постится, исповедоваться и причастится. Сайт «Сегодня» выяснил, как, согласно учению Церкви, правильно прожить Страстную неделю.

Неделя строгого поста

«Самая важная часть Великого поста это седмица (неделя) до Пасхи, ее называет страстной седмицей. Первая неделя Великого поста – очень строгая, страстная седмица тоже предполагает пощение, большую сосредоточенность в молитве», – рассказывает настоятель храма Николая Чудотворца в Киеве протоиерей Владимир Косточка.

Православные, которые по какой-либо причине не придерживались Великого поста, в последнюю неделю до Пасхи еще имеют возможность начать поститься и пойти в храм.

«Если человек в эту неделю искренне помолится, причастится, придет в храм, то это уже будет хорошо. Можно узнать, когда идут службы в храме, поговорить со священником, хотя бы три дня попоститься», – рассказывает протоиерей.

Великий понедельник. В этот день вспоминается патриарх Иосиф, которого предали братья, и повествование о бесплодной смоковнице. Принято читаться псалтырь и 21-ю главу Евангелие от Матфея.

Великий вторник. Вспоминаются притчи Спасителя в Иерусалимском Храме, о Его втором пришествии, обличие Иисусом фарисеев, а также о Страшном суде и кончине мира. Принято читать псалтырь и Евангелие от Матфея.

Великая среда. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 серебряников. В память об этом православные постятся каждую среду. За первые три дня Страстной седмице нужно прочитать Псалтырь.

Великий четверг. В этот день православные вспоминают об Установление Таинства Евхаристии. Протоиерей Владимир Косточка советует именно в четверг, не дожидаясь Пасхи, прийти в храм, исповедоваться и причаститься.

Вечером в храмах совершается служба с чтением «Двенадцати Евангелий». «Читаются Евангельские отрывки с толкованием о том, как Господь страдал», – поясняет священник. Этот день также называют «чистым четвергом».

Великая пятница. Это день строгого поста. Нельзя печь куличи, варить яйца и развлекаться. «В пятницу утром служатся Царские часы, где читаются Евангельские отрывки, ветхозаветное чтение. В древности даже цари приходили на такие службы. Вечером, в нашем храме в 18.00, будет богослужение, Погребение Плащаницы», – рассказывает протоиерей.

Великая суббота. Это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе. Вечером в храмах освящают Пасхи, готовятся к празднику, а ближе к ночи (к 23-23.30) в храмах начинается ночная служба.

Как провести Пасху

В ночь с субботу на воскресенье службы пройдут во всех православных храмах. По словам отца Владимира, не имеет значения, в какой храм пойти на Пасху – в небольшую церковь возле дома, или в кафедральный собор.

«Литургия, Евхаристия – одни для всех храмов. Это одно Тело и одна Кровь Господня. Очень важно, чтобы не было сомнения, канонический это храм или нет. Главное, прийти в канонический храм, чтобы это не было сектой. Если человек откроется душой, Господь даст радость и тому, кто причащается в самом скромном храме и тому, кто совершает таинство в кафедральном соборе», – отмечает служитель Церкви.

Утром и на протяжении всего дня в храмах будут освящать пищу. После этого принято вернуться домой и начать трапезу с вареных яиц. А вот переедать или напиваться священник не советует.

«Не запрещено выпивать в этот день, но лучше отложить это. Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. Люди старались в это время не терять свет благодати, ежедневно быть на службе, независимо от того, что устали после Великого поста, ночной службы. Но люди не лишали себя Радости от Великого чуда. Человек объесться и напиться всегда успеет. Это то, что от нас не уйдет. А что в душе? Радость нужно беречь, ее сейчас мало, а еды, несмотря ни на что, много. Наши Святые Отцы так говорили: пост телесный закончился, а пост духовный должен продолжаться», – отмечает отец Владимир.

Чаще всего на Пасху причащаются только постоянные прихожане. Тем, кто приходит в церковь не часто, лучше исповедоваться и причаститься накануне.

«Лучше не откладывать причащение на Пасху. Есть традиция, на Пасху причащаются местные прихожане, которые знают священника. Даже иногда причащаются без исповеди. Пасха – торжество торжеств, более важного события нет. Люди стараются накануне исповедоваться и причаститься», – отмечает протоиерей Владимир.

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