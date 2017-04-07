В «ДНР» провели сбор мужчин, которых назвали резервистами. Впечатления очевидца

«Военно-полевой сбор резервистов «ДНР» собрал 6-апреля на полигоне в районе Шахтерска более 27 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По словам представителя «ДНР», основная задача — отработка слаженности действий мобилизационных резервов в случае масштабного обострения обстановки в Донбассе.

Возраст мужчин составил от 18 до 55 лет, однако, по некоторым данным, были и люди старшего возраста. В основном, на мобилизационный сбор были свезены студенты и работники бюджетных организаций.

Кроме того, стало известно, что из Горловки на автобусах приехали более двух тысяч человек, в том числе и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

В дальнейшем в соцсетях они рассказывали о поездке. По словам одного из них, после нескольких часов пути в автобусе, мужчины прошли еще пару километров по полю, где их построили. Так они простояли еще 2-3 часа, после чего перед собравшимися выступил А.Захарченко. Затем была дана команда… возвращаться к транспорту, который и отвез горловчан назад.