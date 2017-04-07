Безвиз для Украины в вопросах и ответах

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Украинцы надеются, что уже этим летом смогут ездить в ЕС без виз. Сайт «Сегодня» решил ответить на самые распространенные вопросы о безвизовом режиме.

Что такое безвиз?

Безвизовый режим – это въезд и пребывание на территории определенной страны без необходимости получения визы. Граждане ЕС свободно передвигаются между странами, входящими в шенгенскую зону, ведь ключевым принципом объединения является Европа без границ.

А в какие конкретно страны я смогу ездить?

Безвиз откроет возможность посетить 30 стран. Сюда относим государства, которые входят в ЕС, а также участников шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Но для поездок в Великобританию или Ирландию придется сделать визу.

Какие документы брать собой, если виза больше не нужна?

Ездить в ЕС без виз смогут только украинцы с заграничным биометрическим паспортом. Нужно быть готовым к тому, что на пограничном контроле могут попросить предъявить документы, подтверждающие цель поездки (приглашение или обратный билет), а еще запросить информацию о месте пребывания, финансовых средствах (достаточно иметь с собой банковскую карту или наличные) и медицинской страховке. Отметим, что все документы, кроме биометрического паспорта, являются не обязательными, но рекомендованными. При этом электронные билеты или бронь отеля нужно распечатать, чтобы пройти границу быстро и без нервов.

А где получить биометрический паспорт?

Биометрические паспорта выдают в подразделениях Государственной миграционной службы. Украинцы в других странах должны будут обратиться в дипломатические учреждения. Биометрика обойдется от 557 до 810 гривен в зависимости от срока оформления.

У меня обычный загран с действующей визой. Что делать?

Менять действующий бумажный паспорт совсем не обязательно. Бумажные загранпаспорта можно использовать до окончания срока их действия. Если у вас уже есть виза, оцените, как ее продолжительность согласуется с вашими планами. Так, владельцам долгосрочных мультивиз не стоит беспокоиться – они могут отложить оформление пластикового документа до того момента, когда у них закончится действующая виза.

Как долго я могу находиться в ЕС?

Не дольше 90 дней в течение 180 дней. Этот период плавающий, потому часто возникает путаница. Особенно внимательными необходимо быть тем, кто собирается часто ездить в ЕС. К счастью, есть специальный калькулятор, где можно все точно рассчитать.

И что такого страшного случится, если я нарушу правила въезда?

Всех нарушителей вносят в специальную закрытую базу данных – Шенгенскую информационную систему SIS. А дальше все может обернуться запретом на повторный въезд в ЕС.

Смогу ли я работать и жить в ЕС?

Для легального трудоустройства необходимо отдельно получить разрешение на работу, а право постоянного проживания обеспечивает вид на жительство. Но безвизовый режим с ЕС – отличный шанс съездить на собеседование, пройти кратковременную практику и договориться с потенциальным работодателем о трудоустройстве.

Чем безвиз поможет абитуриентам и студентам?

Кроме путешествий и новых знакомств – это возможность самостоятельно подобрать себе университет или подготовительные курсы. Существует множество кратковременных молодежных программ, которые финансируются ЕС. Больше не придется оплачивать визу, чтобы съездить на тренинг или посетить волонтерский табор. Также безвиз очень поможет студентам, которые уже поступили в вузы ЕС – к ним легко смогут приехать родственники и друзья.

А какие плюсы для любителей туристических поездок?

Перечислять можно долго. Начиная с того факта, что обычно туристам приходится заранее думать о документах, затратах на визу и обращаться в посольство той страны, в которой они проведут большую часть поездки. К тому же, горящие путевки или авиабилеты по акциям – почти что мечта. Обычно турагентства предлагают оформить визу за считанные дни, но берут недешево, да и результат не всегда успешен. Теперь появится возможность свободно планировать любые путешествия (от шопинга до экстремальных туров) и составлять маршруты так, как душа пожелает.

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