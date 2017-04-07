Фронтовая Горловка: бои на окраинах продолжаются

Вечером боевые действия в окрестностях города разгорелись с новой силой.

Впрочем, первые сообщения об их возобновлении начали поступать уже после 13 час., когда на юго- и северо-западе были слышны одиночные «бахи». Бои здесь с разной интенсивностью продолжались, как минимум, до 22 час. В стороне Широкой Балки применялись минометы, также доносилось более тяжелое, но отдаленно. Направление Зайцево и Новолуганского также оставалось неспокойным — весь вечер были слышны перестрелки, в т.ч. из крупнокалиберных пулеметов, стреляли из АГС и РПГ.

Кроме того, шли бои под Донецком (Авдеевка, Ясиноватая, Марьинка, Красногоровка, Пески), Докучаевском (Еленовка, Новотроицкое), Мариуполем.

Увы, не обошлось без пострадавших среди мирного населения. В Авдеевке осколочное ранение в своем дворе получил 45-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать. В селе Шевченково Тельмановского района в результате боевых действий была ранена местная жительница 1994 г. р. Осколок попал в тазобедренный сустав. Пострадавшая уже прооперирована.