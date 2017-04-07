Фронтовая Горловка: отопительный сезон завершен

В Горловке, как и в других городах, подконтрольных «ДНР», 5-го апреля завершен отопительный сезон, говорится в сообщении ГП «Донбасстеплоэнерго».

Исходя из того, что более трех суток сохраняется среднесуточная температура наружного воздуха более +8˚С, было принято решение приступить к завершению отопительного сезона. Объекты социальной сферы — родильные дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы-интернаты — отключат от теплоснабжения в последнюю очередь по распоряжениям глав администраций, рассказали в пресс-службе предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Донбасстеплоэнерго».