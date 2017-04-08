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Фронтовая Горловка: стало тише, но до перемирия еще далеко

Суббота, 8 апреля, 2017

Активность боевых действий в окрестностях города снизилась, однако полной тишины по прежнему нет.

По сообщениям местных жителей, с утра была слышна канонада, но отдаленно и недолго. При этом, по их словам, несколько раз бахнуло достаточно громко.

Кроме того, в Горловке зафиксированы серьезные перебои с мобильной связью МТС-Украина. Как рассказали горожане некоторое время дозвониться было просто невозможно, хотя сеть была.

Затем в течение пятницы до близлежащих жилмассивов периодически доносилось отголоски от применения стрелкового, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Уже вечером шумела сторона Зайцево.

Днем в соцсетях появилась информация о минометном обстреле КПП «Майорск», якобы, со стороны ВСУ. Впрочем, какого-либо официального подтверждения так и не появилось. Не сообщили об инциденте местные жители и граждане, пересекавшие в этот день линию разграничения.

Продолжались бои на участках Авдеевка/Ясиноватая, Докучаевск/Новотроицкое, под Донецком, где в Петровском районе пострадали две женщины. По словам медиков, ранения легкие, состояние пострадавших — стабильное.

Сохраняется напряженная обстановка и на мариупольском направлении.



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