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В Чехии закрыли «представительство ДНР»

Вторник, 11 апреля, 2017

Областной суд Остравы принял решение о начале процедуры ликвидации «Представительского центра ДНР» на территории Чехии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hlidacipes.org.

Суд принял это решение со второй попытки. Министр иностранных дел Чехии требовал судебного запрета еще прошлой осенью, но тогда суд запросил дополнительную информацию.

«Председателю организации было направлено решение инициировать процедуру», — сказал представитель областного суда в Остраве.

Информацию о решение суда подтвердили представители «ДНР».

Напомним, об открытии своего » представительского центра» в Остраве в «ДНР» заявили еще 1 сентября 2016 года, назвав его первым своим «дипломатическим учреждением» в Европе. МИД Чехии сразу же заверил, что никаких дипломатических полномочий он не имеет и зарегистрирован как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве Чехии тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации.

Фокус



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