Фронтовая Горловка: окраины шумели с самого утра

Местные жители сообщали о продолжающихся в окрестностях города боевых действиях на протяжении всего дня.

С самого утра горловчане слышали «работу» артиллерии, что, по их словам, несколько необычно как для последнего времени. Затем днем стреляли на юго-западе, откуда иногда доносились достаточно мощные раскаты.

На севере города вечером фиксировались серьезные перебои с мобильной связью МТС-Украина. Юго-запад тем временем не стихал и продолжал греметь тяжелым до самой ночи.

Не стихали в субботу бои под Донецком — столкновения происходили в районе Марьинки, Красногоровки, Песок, на участках от Авдеевки до Ясиноватой и от Докучаевска, Еленовки до Новотроицкого.

Также сохраняется напряженная обстановка в районе Мариуполя, восточнее которого зафиксировано наибольшее количество обстрелов.