«Метинвест» разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в «ЛДНР»

Холдинг «Метинвест» прекратил трудовые отношения со всеми работниками предприятий, находящихся на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявили в пресс-службе холдинга, сообщает »Delo.UA».

«Все отношения прекращены с 16 марта 2017 года», — ответили на запрос в группе «Метинвест».

По данным пресс-службы, из более чем 20 тысяч работников предприятий, расположенных на неподконтрольной Украине территории на другие активы группы согласились перейти чуть более 400 человек.

В «Метинвесте» также отметили, что топ-менеджеры, на которых возложены обязанности руководителей юрлиц, расположенных на неконтролируемых районах, физически находятся на контролируемой правительством территории Украины.