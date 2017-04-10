Должники не смогут выехать из «ДНР»?

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Как утверждается в сообщениях, в Горловке, а по другим сведениям — в Донецке, имеющие задолженность за коммунальные услуги горожане, якобы, начали получать квитанции за отопление с предупреждением об ограничении выезда за пределы «ДНР».

В тексте рекомендуется погасить задолженность, иначе «предприятие будет вынуждено обратиться в суд».

«В случае непогашения задолженности, государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении должника ограничения выезда должника за пределы «ДНР», — говорится в предупреждении.