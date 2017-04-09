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Фронтовая Горловка: раскрыто убийство «менялы»

Воскресенье, 9 апреля, 2017

В «ДНР» на границе с Россией задержали трех человек, подозреваемых в убийстве горловчанина, занимавшегося обменом валют.

«С целью завладения денежными средствами и золотыми изделиями потерпевшего злоумышленники вызвали его под вымышленным предлогом на встречу недалеко от Короленковских ставков. На месте расстреляли жертву из автомата Калашникова, забрали ключи от квартиры и закопали убитого там же в заранее выкопанную могилу», — говорится в сообщении.

Подозреваемые похитили из квартиры «менялы» 200 тысяч рублей, а также золотые изделия, а после «выехали в соседнее государство, где продали золото и автомобиль, на котором передвигались, а деньгами распорядились по своему усмотрению».

В конце ноябре прошлого года в Горловке в течение дня были совершены два нападения на «менял».

В ходе первого нападения неизвестные, угрожая оружием потребовали у предпринимателя недельную выручку, а после того, как он отдал им деньги, они ушли.

Второе нападение, по словам местных жителей, было совершено через час после первого, когда неизвестные подъехали на автомобиле к машине второго пострадавшего, забрали все деньги и ключи от квартиры, а затем увезли мужчину в неизвестном направлении, после чего пострадавшего никто не видел.

Типичная Горловка



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