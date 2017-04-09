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Сбербанк России официально заявил об уходе из Украины

Воскресенье, 9 апреля, 2017

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Долгосрочные негативные тенденции в экономической жизни Украины создали предпосылки для принятия Сбербанком решения о выходе с украинского рынка.

События последнего месяца - введение  санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны «Национального корпуса» активизировали переговорный процесс с покупателем актива Сбербанка в Украине.

Сбербанк открыто заявил о своей готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников.

В контексте этих обязательств, 27 марта 2017 года Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму иностранных инвесторов.

После подписания Украиной  меморандума с МВФ и принятия Сбербанком решения о добровольном выходе с рынка, любые последующие агрессивные действия в отношении  ПАО «Сбербанк» банк расценивает как умышленное нанесение вреда  интересам украинских клиентов и государству Украина», — говорится в сообщении пресс-службы банковского учреждения.

Ранее сообщалось, что стало известно имя возможного покупателя банка. По некоторым данным, им стал латвийский банк Norvik Banka.



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