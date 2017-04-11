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200 тысяч детей на Донбассе нуждаются в психосоциальной помощи – ЮНИСЕФ

Вторник, 11 апреля, 2017

Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей, нуждаются в срочной психосоциальной помощи.

Об этом сообщили в «ЮНИСЕФ».

«Мир забыл об этом «невидимом» кризисе на востоке Украины, при этом сотни тысяч детей слишком дорого за него расплачиваются, они живут в постоянном страхе и не получают адекватной поддержки», -заявила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Она отметила, что в наибольшей степени страдают дети Луганской и Донецкой областей, проживающих в районах в радиусе 15 километров от линии соприкосновения.

Она заявила, что для многих детей дорога в школу связана с огромным риском, другим – просто некуда идти. Семь школьных зданий были повреждены в результате эскалации конфликта в феврале-марте этого года. Всего с начала конфликта в Украине были полностью разрушены или были повреждены 740 школ.

ЮНИСЕФ призвал международное сообщество выделить 31 миллион долларов США на оказание необходимой поддержки детям в зоне конфликта, 5,5 миллиона из них пойдут на проекты по оказанию психологической помощи.

УП



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