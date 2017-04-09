Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 9 апреля, отмечается Вербное воскресенье. Этот праздник не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в разные дни. В 2017 году Пасха выпадает на 16 апреля, поэтому Вербное воскресенье приходится именно на 9 апреля.

В Вербное воскресенье существуют не только обряды, традиции, но и определенные запреты.

Этот день хотя и считается праздником, но выпадает в Великий пост, поэтому не празднуется шумно. В Вербное воскресенье стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и увеселительных мероприятий.

Также в этот день не разрешается усердно работать, следует уделить больше внимания молитвам, а также размышлениям о собственной жизни.

В Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда, поэтому хозяйки все блюда делают заранее. Накануне праздника готовят каши, гречневые блины, выпекают хлеб и печенье. В этот день пост немного послабляется и разрешается есть рыбу и выпить немного вина.

Считается также, что в этот день нельзя расчесывать волосы, чтобы не убавить здоровье и не навлечь неприятности.

По традиции, в Вербное воскресенье в церкви во время всенощной службы святят веточки вербы. Ее нужно заготовить заранее – накануне до рассвета. Строго запрещается срывать вербу, которая растет возле кладбища.

После того, как вербу освятят в церкви, ее приносят в дом и ставят возле иконы. Считается, что эта верба будет охранять дом от пожаров и несчастий, а хозяев – от болезней.

В этот день Церковь вспоминает, как за шесть дней до ветхозаветной Пасхи иудеи торжественно приветствовали прибывшего в Иерусалим Христа, встречая его как мессию и чудотворца, так как знали о чуде воскрешения Лазаря, совершенном накануне. Отсюда – название праздника «Вход Господень в Иерусалим». Согласно Евангелию, Иисус Христос следовал из Вифании, где он совершил чудесное воскрешение Лазаря, в Иерусалим. Жители Иерусалима, узнавшие о необычном воскрешении Лазаря, радостно приветствовали Иисуса Христа, который въезжал в город на осле, хвалебными словами: «Осанна!» (Спасение) и пальмовыми ветвями. С тех пор традиция освящать пальмовые ветви этого дня дошла и до наших времен. У славян вместо пальм стала использоваться верба, как священный символ жизненной силы и весны, ведь почки ивы распускаются первыми. Считается, что через цветущие ветки вербы людям и животным передается здоровье, сила и красота. Отсюда и название шестой седмицы Великого Поста – Вербное воскресенье.

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