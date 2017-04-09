Триумф украинского бокса

В Мэриленде (США) прошел вечер украинского бокса, во время которого зрители увидели бои трех наших бойцов: Александра Гвоздика, Александра Усика и Василия Ломаченко.

Первыми на ринг вышли Александр Усик и американец Майк Хантер. Украинец уверенно контролировал ход поединка и в 12-м раунде бой едва не закончился досрочно, но американец устоял. Тем не менее в своем решении судьи были единогласны — 117:100 в пользу Усика.

Василий Ломаченко отстоял свой титул чемпиона мира WBO, победив американца Джейсона Сосу техническим нокаутом. Соперник продержался до 9-го раунда, когда уже не смог продолжить боксировать.

Наиболее же коротким стал бой Александра Гвоздика против Юниески Гонсалеса. В третьем раунде кубинец дважды побывал в нокдауне, после чего и была объявлена победа украинца.