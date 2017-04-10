Чиновники присвоили деньги переселенцев

Сотрудники СБУ задержали в Запорожской области трех сотрудников управления труда и социальной защиты населения, которые систематически выводили бюджетные средства, выделенные государством на поддержку внутренне перемещенных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводили в наличные», — говорится в сообщении.

Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 млн. грн.

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