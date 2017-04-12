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В Донецкой области появится самый длинный проспект

Среда, 12 апреля, 2017

Об этом сообщил председатель ДонОГА Павел Жебривский.

По его словам, на днях сессия Константиновского городского совета переименовала улицу Правобережную (бывшая Ленина) в проспект Алексея Тихого.

«Осталось переименовать еще три участка: в Краматорске — ул. Танкистов и в Славянске — ул. Криворожскую и Современную. Работаем над этим», — сообщил губернатор.

«После завершения переименования будем формировать сквозную нумерацию домов. Это будет самый длинный проспект в Украине: его протяженность будет почти 50 км», — добавил Павел Жебривский.

Алексей Тихий (Олекса Тихий) — уроженец Донецкой области, известный украинский диссидент, правозащитник, педагог, языковед. Является одним из основателей Украинской хельсинской группы. Умер в заключении.

Технополис



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