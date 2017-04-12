В Донецкой области появится самый длинный проспект

Об этом сообщил председатель ДонОГА Павел Жебривский.



По его словам, на днях сессия Константиновского городского совета переименовала улицу Правобережную (бывшая Ленина) в проспект Алексея Тихого.

«Осталось переименовать еще три участка: в Краматорске — ул. Танкистов и в Славянске — ул. Криворожскую и Современную. Работаем над этим», — сообщил губернатор.

«После завершения переименования будем формировать сквозную нумерацию домов. Это будет самый длинный проспект в Украине: его протяженность будет почти 50 км», — добавил Павел Жебривский.

Алексей Тихий (Олекса Тихий) — уроженец Донецкой области, известный украинский диссидент, правозащитник, педагог, языковед. Является одним из основателей Украинской хельсинской группы. Умер в заключении.

Технополис