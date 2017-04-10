24-й тур: «Шахтер» неожиданно проиграл, «Динамо» громит «Олимпик»

В Премьер-лиге состоялись матчи 24-го тура.

Донецкий «Шахтер» сенсационно уступил «Черноморцу» — 1:2. Горняки, имея по ходу игры бесспорное преимущество, первыми забили (Бернард). Однако, одесситы отыгрались еще до перерыва, а в середине второго тайма и вовсе вышли вперед. «Шахтер» устроил настоящий штурм, но избежать первого в сезоне поражения не сумел.

«Динамо», напротив, сняло все вопросы о победителе в матче уже в середине первого тайма. На 21-й минуте гол Беседина, а спустя пять минут Ярмоленко лишили игру интриги. После перерыва до разгромного счет довел Гармаш, а итог подвел все тот же Ярмоленко, оформивший «дубль» — 4:0.

Также выделим боевую ничью в матче «Карпаты» — «Днепр» — 2:2. Примечательно, что в этой встрече все голы были забиты гостями — два на счету Добвика, еще два — в свои ворота провел Сваток.

В других матчах зафиксированы следующие результаты: «Сталь» — «Волынь» — 2:0, «Звезда» — «Ворскла» — 1:0, «Александрия» — «Заря» — 0:0.