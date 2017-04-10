Наблюдателей ОБСЕ испугали взрывы на КПВВ «Майорск»

Во время патрулирования территории в районе КПВВ «Майорск» в 300 метрах от наблюдателей имссии ОБСЕ прозвучали взрывы. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



Как говорится в сообщении, инцидент произошел вчера, 8 апреля, днем. При этом вместе с наблюдателями патруль осуществляли двое представителей Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) при Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 11:37, находясь в автомобилях вблизи здания бывшего гуманитарно‑логистического центра, расположенного в 2 км к югу от подконтрольного правительству н. п. Отрадовка наблюдатели услышали и увидели два взрыва в 300 м к югу от своей позиции. Патруль Миссии немедленно покинул этот район, направившись на север главной автодорогой Т0514. Впоследствии, остановившись неподалеку южной окраины Отрадовки, в 2 км к северу от гуманитарно‑логистического центра, в 11:59 наблюдатели услышали еще два взрыва в 0,8–1 км к югу. Команда СММ немедленно покинула указанный район, а примерно в 12:05 прибыла в подконтрольный правительству н. п. Бахмут. Патруль оставался в Бахмуте до 12:50, пока представители Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК не предоставили гарантии безопасности передвижения до Майорска, где представители ВС РФ при СЦКК прошли КПВВ», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что никто из сотрудников СММ не пострадал; автомобили повреждены не были. Также об инциденте СММ проинформировала СЦКК.

«В 13:35 украинский офицер при СЦКК сообщил, что услышанные и увиденные членами патруля миссии взрывы были контролируемыми подрывами, связанными с проведением работ по разминированию возле гуманитарно‑логистического центра. На момент инцидента патруль не зафиксировал никаких работ по разминированию», — пояснили в миссии.

Также было отмечено, что СЦКК заранее не сообщил СММ о проведении таких работах в этом районе. Еще до этого инцидента Вооруженные силы Украины посредством украинской стороны в СЦКК, а «ДНР» — посредством российской стороны в СЦКК предоставили гарантии безопасности патрулей миссии с обеих сторон линии соприкосновения. Патрулирование также было согласовано с обеими сторонами в СЦКК.

Новости Донбасса