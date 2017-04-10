Фронтовая Горловка: воскресным вечером было неспокойно

В окрестностях города продолжается относительное выполнение «режима тишины».

Как сообщили местные жители, в воскресенье отдаленные бои на западе было слышно на протяжении всей ночи и стихло лишь под утро. Затем практически весь день было тихо, а вечером снова активизировались боевые действия. К счастью, какого-либо серьезного продолжения их всплески не получили.

Так, после 18 час. на участке от Майорска до Зайцево периодически стреляли из стрелкового. Позднее, иногда раздавались «бахи». А вот после 23 час. некоторое время на севере происходил достаточно интенсивный бой.

Также горловчане рассказали о продолжающихся проблемах с мобильной связью оператора МТС-Украина. В некоторых жилмассивах воспользоваться ею просто невозможно.

По прежнему неспокойно под Донецком, но наиболее активно боевые действия велись на мариупольском направлении.