Командир ВСУ применил оружие против пьяных бойцов и ранил одного из них

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В зоне АТО в одном из подразделений несколько агрессивно настроенных военнослужащих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, отказались выполнять приказ командира.

«Реагируя на ситуацию, командир подразделения после предупредительных выстрелов вынужден был осуществить выстрел по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего», — говорится в сообщении.

Пьяного дебошира доставили в больницу Бахмута, где оказали необходимую медпомощь, его диагноз — огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени стопы.

Медики подтвердили, что во время ранения пострадавший был нетрезв — в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают представители военной комендатуры Бахмута и полицейские.