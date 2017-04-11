Фронтовая Горловка: жители сообщают о тишине

Практически весь день в городе было тихо.

Все о чем рассказали местные жители, так это о том, что вечером на севере изредка было слышно стрелковое.

«Несколько раз гоняли вжиков», — утверждали очевидцы.

Кроме того, после 22 час. с северо-востока некоторое время доносились перестрелки, прогремели несколько «бахов».

Больше не повезло расположенным за городской чертой поселкам. Здесь боевые действия велись более активно. На севере от Горловки в Доломитном полностью сгорел частный дом.

Продолжаются бои на севере и западе от Донецка (Авдеевка/Ясиноватая, Марьинка, Пески), между Докучаевском и Новотроицким, причем под обстрел попали окраины обоих населенных пунктов. Остается напряженной ситуация под Мариуполем.