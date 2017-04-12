Фронтовая Горловка: «режим тишины» напомнил о себе канонадой

Весь день горожане сообщали о тишине, а вот вечером немного «пошумело».

Ближе к 21 час. некоторое время была слышна стрельба на севере, в т.ч. что-то достаточно тяжелое. Также неспокойно было на юго-западе, но далеко. Неспокойно было и в направлении Светлодарска.

Более активно боевые действия во вторник велись в районе Авдеевки/Ясиноватой, в окрестностях Донецка (Марьинка, Красногоровка, Пески, Трудовские, Спартак, аэропорт). Кроме того, вечером в центре Донецка произошел сильный пожар, в результате которого, якобы, сгорело несколько автомобилей. Также местные жители сообщали о громких «бахах». Несколько попаданий зафиксировано в жилых секторах Марьинки, здесь ранения получил 38-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать. Продолжаются бои между Докучаевском и Новотроицким. Напряженная обстановка сохраняется под Мариуполем.