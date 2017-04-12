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Украина пробилась на Евро-2018 по футзалу

Среда, 12 апреля, 2017

Заключительный матч квалификации оказался для команд решающим и если сборную Хорватии устраивала ничья, то Украине, уступающей по сумме забитых и пропущенных голов,  нужна была только победа.

Первыми забили гости — на 12-й минуте отличился Еловчич. Однако, хозяева поля отыгрались еще до перерыва (Белоцерковец), а за три минуты до финального свистка Разуванов вывел желто-синих вперед. Хорваты бросили все силы в атаку, но счет больше не изменился.

Таким образом, обыграв команду Хорватии 2:1 сборная Украины заняла первое место в отборочной группе, набрав 9 очков из 9 возможных, что гарантировало участие в финальной части чемпионата Европы в Словении. Сборная Хорватии продолжит борьбу за выход на континентальное первенство в матчах плей-офф.



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