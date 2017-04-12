Фронтовая Горловка: во время комендантского часа задержали 15 человек

В населенных пунктах, подконтрольных «ДНР» с 7 по 10 апреля была проведена спецоперация «Ночной город». В Горловке такая отработка проводилась 9 и 10 апреля.



В ходе рейда за нарушение комендантского часа были задержаны 15 горловчан, составлено несколько протоколов за распитие алкогольных напитков и за появление в пьяном виде в общественных местах, за нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В целом, в «ДНР» за нарушение комендантского часа были задержаны 386 человек.

Несколькими днями ранее сообщалось, о проведении в Горловке проверки по выявлению случаев самогоноварения и незаконной реализации алкоголя. Было изъято более десятка самогонных аппаратов, около 2,5 тонн продуктов самогоноварения.