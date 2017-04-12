На ближайшем от Горловки КПВВ не пропустили товары на сумму более 100 тысяч гривен

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники предотвратили незаконное перемещение товаров через линию разграничения.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, после оформления проезда автомобиля «Киа», водитель, направлявшийся в Горловку, отъехал в сторону, где догрузил машину товаром.

Такие действия транспортного средства были замечены сотрудниками Госпогранслужбы, в результате чего автомобиль был возвращен на КПВВ Майорск для проведения повторного осмотра. В ходе проверки были обнаружены продукты питания, товары народного потребления и автомобильные запчасти на общую сумму около 110 тысяч гривен.

Нарушителя и обнаруженный груз передали сотрудникам ГФС.