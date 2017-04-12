«Шахтер» подписал грузинского защитника

Среда, 12 апреля, 2017
Об этом говорится в сообщении пресс-службы донецкого клуба.
Защитник «Черноморца» Давид Хочолава подписал с «горняками» контракт на 5 лет.
24-летний футболист присоединится к «Шахтеру» по окончании сезона.
Известно, что после выступления в нескольких грузинских клубах последние два года защищает цвета одесской команды. В Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 3 мяча.
Хочолава уже прокомментировал свой переход в «Шахтер».
«Рад сообщить, что я подписал контракт с лучшей командой Украины — с донецким «Шахтером». С командой, тренерами и болельщиками «Черноморца» я не прощаюсь! Нам предстоит сыграть 8 игр, где мы должны добиться своей цели», — написал он в Instagram.