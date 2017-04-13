Фронтовая Горловка: на «Стироле» представили директора от «ДНР»

Директором национализированного «ДНР» химического концерна «Стирол» назначен Артем Сердюков, который ранее возглавлял «Почту Донбасса».

Об этом свидетельствуют фото, выложенные «и.о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексеем Грановским в Фейсбуке.

На фотографии возле Сердюкова стоит табличка с его именем и указанием, что он является «директором ГП «Концерн Стирол».

Сердюков является уроженцем Полтавской области. В мирное время работал на ЗАО «Керамет», был директором Никитовского огнеупорного комбината, работал на Белокаменском огнеупорном заводе, Великоанадольском огнеупорном комбинате. В 2015 году уже в «ДНР» был назначен «генеральным директором государственного предприятия «Почта Донбасса»».

Как сообщил Грановский, сегодня на «Стироле» он провел встречу с коллективом предприятия. «Максимально разъяснили необходимость введения внешней администрации на заводе. Также, хочу отметить, что на данный момент разрабатывается штатное расписание, и мы надеемся в ближайшее время начать принимать сотрудников… Штат будет набираться постепенно, по мере прохождения технологического цикла для запуска оборудования», — написал Грановский, заверяя, что «предприятие начнет функционировать в ближайшее время».

ОстроВ