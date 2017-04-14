Железная дорога в «ДНР» переживает кризис

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

Согласно информации, в последнее время резко ухудшилась ситуация на железной дороге, входящей в состав самопровозглашенной республики – железнодорожникам из-за отсутствия работы приходится довольствоваться малым.

В настоящий момент, то ли по причине простоя, то ли по причине отсутствия средств на выплату заработной платы, сотрудники ж/д работают всего 32 часа в месяц, так что заработная плата составляет от 2 до 3 тысяч российских рублей (от 939 до 1407 гривен). В итоге многие подумывают об уходе с работы.

«Был на днях в Ясиноватой — большой узел, как известно. Шел по мосту пешеходному — очень много пассажирских вагонов на простое, пустых грузовых вагонов и составов с углем и металлом. Стоит все, насколько я могу судить», — поделился впечатлениями один из местных жителей.

Правда, есть и хорошие моменты, например, проезд на электричке от Ясиноватой до села Успенки стоит всего 36 российских рублей, а оттуда до Ростова – около 300.

«С другой стороны, такие низкие тарифы вносят свою лепту в отсутствие средств у железной дороги в «ДНР» для оплаты труда своих сотрудников», — подвел итог Синицин.