Фронтовая Горловка: вчера перемирие окончательно завершилось?

«Режим тишины», о котором две недели назад договорились в Минске, в окрестностях Горловки не соблюдался ни одного дня, хотя активность боевых действий, действительно, заметно спала. Вчера, похоже, он окончательно завершился, т.к. среда стала самым неспокойным с тех пор.

Основные события начали разворачиваться после обеда. Ближе к 15 час. жители близлежащих жилмассивов начали слышать тяжелое на севере/северо-западе.

В стороне Зайцево происходили интенсивные перестрелки. После наступления темноты здесь также применялось сначала крупнокалиберное и минометы, а затем, по словам очевидцев, танк и БМП.

Также активизировались бои на юго- и северо-западе, откуда вечером доносились достаточно мощные «бахи».

Не стихло и после полуночи — окраины гремели до глубокой ночи. Уже утром в четверг, 13 апреля, под обстрел попал жилой сектор Зайцево. По некоторым данным, зафиксировано попадание в один дом на ул.Брусилова, в котором находился его хозяин, чудом не пострадавший.

Весь вечер гремели бои на востоке от Горловки — под Дебальцево. Продолжаются позиционные бои вокруг Донецка (район аэропорта, Марьинка, Пески, Авдеевка, Ясиноватая). Напряженная обстановка остается в районе Еленовки, Докучаевска и Новотроицкого, а также на мариупольском направлении.