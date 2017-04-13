Пока в Горловке гремели бои, в Минске снова говорили об урегулировании ситуации в зоне конфликта

12 -го апреля в Минске вновь проходили переговоры по ситуации в Донбассе. Сначала они прошли в рамках рабочих групп трехсторонней контактной группы, а затем состоялась и их основная часть.

В ходе заседания поднимались вопросы обеспечения безопасности, соблюдения перемирия и отвода сил и средств от линии соприкосновения.

В очередной раз стороны сошлись в единстве в вопросе гарантий прекращения огня на линии разграничения на Донбассе во время предстоящих праздников.

Как заявил на пресс-конференции представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, несмотря на временное улучшение ситуации в регионе, ситуация в зоне конфликта сейчас остается «далеко неудовлетворительной».

Он уточнил, что «в преддверии пасхальных праздников участники переговорного процесса поддерживают свою приверженность к решению от 29-го марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательствах по полному соблюдению режима прекращения огня».

По его словам, жители востока Украины в это время должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища.

На заседании также обсуждали перспективы поиска пропавших без вести на Донбассе с привлечением Международного комитета Красного креста.

«Поднимались вопросы поставки воды, электричества и газа и платежей за эти услуги. Должное внимание было уделено экологическим рискам, связанным с подтоплением угольной шахты. Была поддержана идея создания международной группы экспертов», — рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

По его словам, шла речь о нынешнем положении, которое произошло после введения так называемого внешнего управления на украинских предприятиях, работающих на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях.

Участники переговоров поддержали создание международной группы экспертов в связи с экологическими рисками на Донбассе.

В то же время пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в группе, заявила, что оппоненты блокируют вопрос работы экспертной группы.

«В экономической подгруппе стоит вопрос организации работы экспертной группы, которая должна оценить ситуацию на неработающих шахтах на неподконтрольной территории (в т.ч. шахтах Горловки и Енакиево), подтопление которых является экологической угрозой для всего Донбасса. Однако представители ОРДЛО блокируют работу такой группы», — сообщила Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в «ДНР» заявили о необходимости экстренной инспекции Авдеевского коксохимического завода, который находится в зоне боев, при этом обязательно с участием своих представителей.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 26-го апреля.