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СБУ открыла дело на Парасюка за призыв ликвидировать Медведчука

Четверг, 13 апреля, 2017

29-летнего депутата могут привлечь к ответственности за слова на общественном совете в Краматорске.

Служба безопасности увидела в действиях Владимира Парасюка признаки преступления. Об этом, отвечая на запрос «Корреспондента», сообщили в пресс-службе ведомства.

- С целью выполнения постановления Шевченковского суда Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы), — приводит издание ответ СБУ.

Журналисты отметили, что речь о призывах депутата убить Виктора Медведчука на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации.

В феврале 2017 года Парасюк на заседании общественного совета в Краматорске заявил, что спецслужбы должны ликвидировать лидера движения «Украинский выбор».

 - Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы, — цитировали его зимой «Новости Донбасса».

Судя по Instagram депутата и его сестры Ирины, Парасюк в последние дни находился в Мюнхене с друзьями. В своих соцсетях он пока не комментировал новость. 

СПРАВКА «КП»

Сколько раз Парасюку удавалось остаться безнаказанным

Это не первое уголовное производство в отношении молодого депутата. В эфире одного из телеканалов он признавался, что на него было открыто несколько дел.

Не понес Парасюк наказание ни за удар Романа Насирова в 2015 году, ни за нападение на прокурора во время суда против Геннадия Корбана. Также безнаказанным остался удар ногой начальника управления «К» СБУ Василия Писного.

В 2016 году Парасюк перелез через забор российского консульства во Львове и сорвал флаг, за что обычному гражданину дали бы 15 суток. В этом же году открыть дело против депутата просил водитель Александра Вилкула после драки на канале «112 Украина».

В 2017 году уголовное производство на Парасюка открывали в марте за угрозу «вырезать семьи полицейских». Это произошло во время блокады Донбасса.

КП в Украине



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