 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Криворожская ТЭС временно остановили

Четверг, 13 апреля, 2017

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, ТЭС остановлена временно — для накопления запасов угля.

«Из-за блокады поставок угля из Донбасса Криворожская ТЭС с февраля не получала топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля.

На складе ДТЭК Криворожской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля – это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в ОЭС Украины. По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС.

Во время вынужденного останова ТЭС сотрудники выполнят необходимые ремонты оборудования. Кроме того, на Криворожской ТЭС завершается важный проект – реконструкция одного из энергоблоков. К середине лета энергетики ДТЭК должны завершить работы. В целом к следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока», — говорится в сообщении.

«Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110-115 долл/тонна). При этом долг Энергорынка перед ДТЭК Криворожской ТЭС на 1 марта составил 463 млн грн», – отметил директор ДТЭК Криворожской ТЭС Виталий Питько. –  В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае».



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования