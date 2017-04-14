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Проезд открыт! На КПВВ больше нет проблем у водителей, не являющихся владельцами автомобилей, которыми они управляют

Пятница, 14 апреля, 2017

Не так давно сообщалось о том, что на КПВВ не пропускали людей, проезжающих через линию разграничения на автотранспорте, владельцами которого они не являются.

В конце марта об этом рассказали активисты общественной организации Донбасс SOS.

При этом в техпаспорте водитель автотранспорта вписан как лицо, которое имеет право им управлять, либо у водителя есть доверенность без права распоряжения этим автомобилем.

Это нарушение пункта 5.11 Временного порядка, в котором сказано:

«Перемещение на /с временно неконтролируемых территорий транспортных средств разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, технического паспорта и документа, подтверждающего право собственности или доверенность от владельца транспортного средства, заверенная нотариально.”

Пытаясь решить эту проблему, активисты обратились непосредственно к руководству Госпогранслужбы Украины.

На следующий день им сообщили, что уже разобрались в ситуации и людей с такими документами теперь пропускают беспрепятственно. И правда, обращений в организацию с подобной проблемой больше не было.

Но в  Донбасс SOS продолжают следить за ситуацией! Если вам отказали в проезде через линию соприкосновения, аргументируя это тем, что вы не владелец автомобиля или “доверенность не такая” — можно обратиться в общественную организацию по телефону 0 800 309 110.



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