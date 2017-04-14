Фронтовая Горловка: перемирие было нарушено в первый же день

На территории Донбасса начал действовать очередной режим тишины, о котором накануне договорились в Минске.

Уже сейчас можно сказать, что перемирия снова достигнуть не удалось и стороны конфликта заявили об обстрелах своих позиций.

Жители Горловки о серьезных боях не сообщали, однако и полной тишины в четверг не наблюдали. Так, около полудня горожане слышали одиночный громкий «бах», а уже вечером сообщали о стрельбе на юго-западе.

Сегодня, 14 апреля, утром были слышны бои на севере и северо-западе.

Периодически возобновлялись боевые действия и в других «горячих» точках региона.