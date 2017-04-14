14 апреля — Страстная пятница: история, традиции, запреты

Страстная пятница — предпоследний и самый строгий день Великого поста.

Самым грустным и печальным днем для каждого христианина является Страстная или Великая пятница. Именно в этот день был распят Иисус Христос — он принес себя в жертву за грехи всего человечества, чтобы через три дня воскреснуть и впоследствии вознестись к своему небесному Отцу. Согласно церковным канонам в этот день необходимо полное воздержание от пищи.

Обычаи и традиции Страстной пятницы

Во многих регионах в Страстную пятницу хозяйки пекут куличи и готовят пасхи. Несмотря на то, что церковь рекомендует завершить приготовление пасхального стола в Великий четверг, народные поверья рекомендуют красить яйца и печь пасхи именно в Великую пятницу. Перед тем как приняться за работу обязательно прочитайте молитву «Отче наш», а потом произнеся «Господи, благослови» начинайте замешивать тесто. Каждая хозяйка должна помнить: чтобы пасхальный кулич получился пышным и вкусным, никто не должен видеть тесто, а когда он будет выпекаться в духовке, нельзя громко разговаривать и хлопать дверью.

В Страстную пятницу категорически запрещается работать по дому. Все приготовления к Светлому Христову Воскресению должны быть закончены в Чистый четверг. Те, кто занимается стиркой, уборкой, шитьем в этот день берут на себя великий грех — сегодня необходимо только поститься и молиться, вспоминая страдания Христа.

Особенно большим грехом считается «протыкать землю» в страстную пятницу, то есть сажать что-либо на огороде и вообще работать на земле. В народе знают, что если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день — урожая не будет. Также в Великую пятницу необходимо воздержаться от употребления алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в день страданий и смерти Иисуса Христа рискуют стать алкоголиками. А дети, зачатые в Страстную пятницу рождаются больными или в будущем становятся жестокими преступниками.

Если вы не хотите потерять здоровье, откажитесь в Страстную пятницу от стрижки, окраски волос и вообще любых косметических процедур. Также если день рождения или чей-то юбилей выпадает на этот скорбный день — перенесите его празднование. Веселиться в день вселенской скорби совершенно не приветствуется.

Приметы в Страстную пятницу

В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. Народные приметы говорят, что кто плюнет на землю — от того на весь год все святые отвернутся.

В Великую пятницу можно определить, есть ли на вашем доме порча. Для этого утром этого дня нужно пойти в церковь, отстоять и службу с зажженной свечкой. После службы с остатком этой свечи придите в свой дом или квартиру и обходите ее комнату за комнатой. Возле «порченной» вещи свеча сильно затрещит и начнет чадить черным дымом.

Куличи и любая выпечка, которую испекли в Страстную пятницу никогда не заплесневеет. Также кусочек такого кулича хранят весь год и дают заболевшему человеку. Также кусочек кулича весь год, до следующей Пасхи, хранят в доме за иконами — такой оберег защищает от пожара.

Согласно приметам в Страстную пятницу нельзя копать землю и что-либо сажать. Во-первых урожая вы не получите, во-вторых поверья утверждают, что человека, который будет в этот день копать землю постигнет несчастье.

Большим грехом считается занятие любовью в Страстную пятницу даже между мужем и женой. Ребенок зачатый в этот день может родиться больным или калекой. В народе приметили, что если даже такой младенец будет здоровым, то во взрослой жизни станет убийцей.

Стирать в Великую пятницу нельзя. Бытует поверье, что если в этот день постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем появятся следы крови. Человек, который полностью воздержится от еды и воды весь этот день, будет знать за три дня время своей смерти.

Проснувшись утром в пятницу на Страстной недели первым делом, ни с кем не разговаривая до этого, выглядывали в окно и примечали, на кого первого упадет взгляд. Если увидели птицу, то это для девушки это к новому знакомству, а для парня к добрым вестям. Если взгляд упал на собаку — такой знак предвещает грусть и печаль. Первой увидеть кошку в Страстную пятницу – к достатку и богатой жизни. Если приметили молодого парня или мужчину — весь год будете здоровым. Молодая девушка — к благополучию. Увидеть целую семью — вы будете жить со всеми родными в мире и согласии. А вот если ваш взгляд упал на старика, инвалида или больного человека, то это, к сожалению, предвещает болезнь или крупную потерю.

Оботрите тряпкой все углы в доме и уберите ее подальше от чужих глаз. Такой тряпкой обычно лечат больные поясницу (обвязывают ее вокруг талии) и ноги (вытирают их после мытья в бане).

Печная зола, взятая в этот день, помогает в лечении алкоголизма, сглаза и смертной тоски.

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