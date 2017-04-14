Фронтовая Горловка: Красный Крест доставил партию медикаментов

Представители Международного комитета Красного Креста передал Центрам первичной медико-санитарной помощи гуманитарную помощь.

Медицинские препараты поступили в ЦПМСП №1 и 2, откуда были распределены среди амбулаторий и ФАП в Михайловке, Озеряновке, Никитовке, Пантелеймоновке, Бессарабке, Широкой Балке, Комсомольский, Гольмовский и Зайцево.

Наборы лекарств предназначены для страдающих сахарным диабетом, гипертонией и другими хроническими недугами пациентов.

По словам представителей Красного Креста, программа рассчитана на год, и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь, поставлять лекарства для лечебных учреждений планируется каждые два месяца.