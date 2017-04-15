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Бойцы ВСУ гибнут из-за неосторожного обращения с оружием как в зоне АТО, так и на мирной территории

Суббота, 15 апреля, 2017

13 апреля двое украинских военнослужащих погибли в Донбассе, еще один боец — в Виннице.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли двое военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.

В штабе подчеркнули, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

В этот же день в Виннице прогремел взрыв, в результате которого погиб 20-летний военнослужащий ВСУ, а трое его знакомых были ранены.

Сообщение об инциденте в полицию поступило ночью. Как стало известно, взрыв произошел после того, как погибший, находившийся в краткосрочном отпуске, достал из сумки предмет, похожий на гранату.

На месте происшествия изъяты также 5 патронов разного калибра, РПГ-26, 2 дымовые шашки, а также 3 рычага запалов к осколочным гранатам. Правоохранители уточняют происхождение оружия.



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