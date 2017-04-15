«Нафтогаз» заявил о закупке газа в Европе на 25 долларов дешевле цены «Газпрома»

Только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн. долларов, заявил главный коммерческий директор НАК.

НАК «Нафтогаз Украины» приобрел плановые объемы импортного газа с поставкой в мае на 25-30 долларов дешевле цены, предусмотренной контрактом с Газпромом, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Завершили покупать плановые обьемы импортного газа на май. Из Европы. У Газпрома не покупаем уже больше 500 дней, напоминаю. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с Газпромом во втором квартале 2017 года. То есть только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн. дол.», – написал Витренко в Facebook.

При этом, главный коммерческий директор НАК указал, что закупка газа на май осуществлялась на кредит международных банков под гарантию Мирового банка, с процентной ставкой на уровне 3%, что также позволит сэкономить.