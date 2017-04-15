Премьер-лига, 24-й тур: кто играет, где смотреть?

Отчетный тур чемпионата Украины по футболу стартовал 14-го апреля матчем «Заря» — «Динамо».

В Запорожье луганчанам не удалось сохранить интригу в борьбе за второе место. Игра выдалась достаточно зрелищной, хотя и не изобиловала голевыми моментами — команды выдали на-гора по три удара в створ ворот. Номинальные хозяева забить не смогли, а вот киевляне один из своих шансов реализовали (Гармаш, 39-я мин.) Во втором тайме счет мог стать ничейным, но судья не назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной все того же Гармаша.

0:1 — «Динамо» увеличило отрыв от «Зари» до 14 очков и сократило отставание от «Шахтера» до восьми.

15 апреля, суббота

(2) 14.00, «Ворскла» — «Карпаты», Футбол 2

(2) 17.00, «Днепр» — «Сталь», Униан

(1) 17.00, «Олимпик» — «Шахтер», Футбол 2

16 апреля, воскресенье



(2) 14.00, «Волынь» — «Звезда», Униан

(1) 17.00, «Черноморец» — «Александрия», 2+2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)