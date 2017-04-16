В ОБСЕ отметили снижение нарушений перемирия в Донбассе

Как заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, их количество за неделю снизилось на 17 %.

По его словам, это говорит о том, что снижение уровня насилия было зафиксировано во всех главных «горячих точках», кроме одной. Число нарушений под Горловкой снизилось сразу на 60%, под Мариуполем — на 40 %, под Светлодарском — на 20%.

Также Хуг рассказал, что по сравнению с предыдущей неделей существенно снизилось и число жертв среди мирного населения.