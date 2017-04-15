Фронтовая Горловка: бои продолжаются

В пятницу ситуация в окрестностях города в лучшую сторону не изменилась и окраины снова напоминали о «режиме тишины».

Как уже сообщалось, первые бои начали греметь с самого утра (север/северо-запад). Уже после обеда жители рассказывали, что «шумели» северо-восток и юго-запад. А к вечеру ситуация лишь накалилась. Сначала в Зайцево начался плотный стрелковый бой, в котором вскоре заработали и минометы. В результате один жилой дом на ул.Рыбалка был поврежден прямым попаданием. Информации о пострадавших среди мирного населения нет.

Кроме того, неспокойно было на северо-западе/западе, где до ночи периодически применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение, иногда были слышны и одиночные «бахи».

Зафиксированы прилеты в жилой сектор и в Марьинке, где также разбит частный дом. Не стихают бои в районе Авдеевской промзоны. На мариупольском направлении также сохраняется напряженная обстановка.