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Порошенко исключил справку о взятии переселенцев на учет из документов о месте пребывания

Суббота, 15 апреля, 2017

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 3 закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно закону, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица.

Таким образом, нормы закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» согласуются с нормами закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», который является специальным в сфере регулирования правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине.

Реализация закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права относительно свободного передвижения и свободного выбора места жительства для внутренне перемещенных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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