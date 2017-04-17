Суд арестовал акции компаний «Укртелеком» и «ТриМоб»

Печерский районный суд Киева арестовал акции телекоммуникационного оператора компании «Укртелеком» и «ТриМоб». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Сегодня Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции «Укртелекома» и «ТриМоба», — написал Луценко.

По его словам, ГПУ проводит расследование о незаконном выделении по указанию бывшего президента Украины Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелеком«а по заниженной на 1,6 млрд грн цене.

92,79% акций «Укртелекома» принадлежат System Capital Management Рината Ахметова.

В начале 2016 года «Укртелеком» достиг предварительной договоренности с «МТС Украина» о продаже 3G-оператора «ТриМоб». Позже «МТС Украина» (Vodafone Ukraine) принял решение отозвать документы на покупку 3G-оператора «ТриМоб».